Etwas Schnee am Berg, im Tal bleibt es regnerisch

Am Mittwoch dürfte sich am Vormittag noch etwas die Sonne zeigen, die Gipfel sind meist frei, sagen die Meteorologen der ZAMG voraus. Tagsüber wird die Luft feuchter, die Bewölkung nimmt zu und höhere Gipfel geraten in Nebel. Ab dem späteren Nachmittag ist in den westlichen Gebirgsgruppen etwas Niederschlag möglich. Die Schneefallgrenze liegt um 2200 Meter. Es weht mäßiger, in exponierten Lagen kräftiger Südwestwind mit Spitzen bis 60 km/h. In 1000 Meter Höhe dürfte es um 10 Grad, in 2000 Meter um 2 Grad, in 3000m um -4 Grad haben.