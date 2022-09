Die Klimakrise setzt Körper und Psyche unter Druck

„Bündel an Emotionen“

Das ist zumindest die These der Sprecherin der Psychologists and Psychotherapists for Future, Katharina van Bronswijk, die zu genau diesem Thema beim gestrigen oö. Klimagipfel im Linzer Lentos sprach. „Wir begegnen der ökologischen Krise mit einem ganzen Bündel an Emotionen. Und das ist gut so“, sagt die Psychotherapeutin.