„Hinteregger will dem Kärntner Fußball helfen!“

Der Stellenwert des Frauen-Fußballs hat sich in den letzten Jahren erhöht, oder?

Na, ja. Wir haben 2148 aktive Girls in Kärnten - das sind zu wenige! Denn viele wollen, aber finden in ihrer Umgebung keinen Verein. Immerhin haben wir 100 Trainerinnen in den letzten drei Jahren ausgebildet.