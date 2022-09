Verrückt: Für Ronaldo-Sticker gibt‘s bessere Noten

Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Kaum ein Fußballfan hat nicht zumindest einmal in seinem Leben versucht, vor einer Fußball-Großveranstaltung wie der anstehenden WM in Katar das legendäre Sticker-Heft von Panini voll zu bekommen. Eine Lehrerin in Mexiko ging nun sogar so weit, ihren Schülern Extrapunkte zu versprechen, sollten diese ihr das Pickerl von Superstar Cristiano Ronaldo besorgen.