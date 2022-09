Mit Power (-Frauen) ins Wochenende starten

Großartige Vielfalt erlebt man bei Events an diesem Wochenende, wenn man z. B. per Teleskop unzählige Sterne am Firmament bestaunen will, oder aber bei der von der „Krone“ präsentierten ORF Langen Nacht der Museen, wo mit nur einem Ticket Kultureinrichtungen in ganz Oberösterreich besucht werden können. Für musikalische Highlights sorgen unter anderem der Blonde Engel, Ramasuri, Sofar Sounds und natürlich die beliebte Klassische Klangwolke in Linz.