Gwyneth Paltrow feiert golden angemalt und nackt

Abrechnung mit sich selbst

Kurz vor ihrem 50. Geburtstag hatte Paltrow mit sich selbst abgerechnet und in einem Brief auf der Webseite von Goop ihr Leben Revue passieren lassen - inklusive all ihrer Fehler, die sie bis heute bereut und die ihr noch immer den Schlaf rauben: „Ich habe Menschen weh getan, niemals absichtlich allerdings. Aber trotzdem war ich es. Und ich habe Menschen im Stich gelassen, in dem ich nicht die Person war, die sie brauchten“.