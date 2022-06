Pitt und Paltrow: Alte Liebe rostet nicht!

In einem Interview für Gwyneths Lifestyle-Webseite „Goop“ fragte die Schauspielerin ihren Ex: „Okay, da es fast Vatertag ist, werde ich dich nach Bruce fragen“, begann Gwyneth im Gespräch mit ihrem ehemaligen Freund, „ich werde nie vergessen als wir verlobt waren und er eines Tages zu mir kam, seine Augen voller Tränen, und mir sagte: ‚Weißt du, ich habe nie verstanden, was sie meinen, wenn sie sagen, dass ich einen Sohn dazu gewinne. Aber ich gewinne einen Sohn dazu!‘ Welchen Einfluss hatte er auf dich? Warum hast du ihn geliebt, obwohl wir leider am Ende nicht heirateten.“