Paltrow: „Will nicht mehr perfekt sein & aussehen“

Paltrow will nach 50er „etwas langsamer machen“

Für ihre nächsten 50 Jahre hat sie sich vorgenommen, sich mehr Zeit für sich selbst zuzugestehen und ihre Ehe mit Brad Falchuk weiter zu vertiefen: „Ich würde gerne etwas langsamer machen, mich etwas zurückziehen. Ich will meinen Kreis verkleinern, mehr Dinner kochen und Missverständnisse in Verständnis verwandeln. Ich will mehr singen, auch wenn es nur in der Dusche ist. Und ich will mich bei allen entschuldigen, die mit mir ein negatives Erlebnis hatten.“