Goldhändchen von Mattle bei der „Krone“-Wahlwette

„Blauer Montag“, das hat bei den Freiheitlichen Tradition. Bedeutet, dass die Mitarbeiter am Tag nach einer Wahl „blau machen“ dürfen, also ganz legal frei haben. Nachdem die FPÖ erstmals bei einer Landtagswahl in Tirol Platz zwei erreicht hatte, war dieser „blaue Montag“ wohl beim einen oder anderen FPÖler sehr willkommen, wenn nicht sogar bitter notwendig.