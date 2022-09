Auch Chefs dürfen bei Belästigung nicht schweigen

Sexueller Übergriff

In einem Handelsbetrieb im Zentralraum war ein sexistisches Arbeitsklima an der Tagesordnung. Bei einer Beschäftigten blieb es nicht bei verbalen Übergriffen. Der Vorgesetzte griff der Frau in Anwesenheit eines anderen Arbeitskollegen von hinten auf beide Brüste und machte dabei abwertende Bemerkungen. Der Belästiger musste schließlich im Rahmen eines Vergleichs eine Schadenersatzzahlung in der Höhe von 2500 Euro zahlen.