Rauferei in Wien: 17-Jähriger erlitt Bauchstich

Schwere Verletzungen hat ein 17-Jähriger am Sonntagabend in Wien-Favoriten erlitten. Er hatte im Zuge einer Prügelei einen Messerstich in den Bauch davongetragen. Zeugen schlugen Alarm, worauf Polizisten Erste Hilfe leisteten, ehe die Berufsrettung übernahm. Im Spital kam der Bursche auf die Intensivstation. Am Montag bezeichneten die Ärzte seinen Zustand als stabil, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.