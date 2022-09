ÖVP verlor Wähler an alle Parteien, außer an Grüne

Die ÖVP hat bei der Tiroler Landtagswahl Stimmen an alle Parteien verloren außer an die Grünen, die SPÖ verlor Stimmen an die Liste Fritz und an die Grünen, die FPÖ konnte 15.000 Nichtwähler mobilisieren und die Liste FRITZ hat ihre Zugewinne vor allem von ÖVP und SPÖ-Wählern. Die Neos gewannen von der ÖVP mehr Stimmen als sie an die ÖVP verloren.