Euro fällt zum Dollar auf 20-jährigen Tiefstand

Ein Euro kostete in der Nacht im Tief rund 0,95 Dollar und damit so wenig wie letztmalig im Jahr 2002. Das britische Pfund brach zeitweise um fast fünf Prozent bis auf 1,0350 Dollar ein. Das war ein Rekordtief. Bis in der Früh konnten sich sowohl der Euro als auch das Pfund wieder etwas erholen.