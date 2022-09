Absolutes Neuland für viele Pioneers-Neulinge

Die Ländle-Cracks sind am Sonntagmorgen per Bus nach Szekesfehervar aufgebrochen, absolvieren heute Vormittag eine Aktivierungseinheit. Am Dienstagvormittag treten die Pioneers die Reise nach Wien an, um am Abend schon wieder auf dem Eis zu stehen. Ein Programm, das die meisten Spieler des Liganeulings so noch nicht kennen.