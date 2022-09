RB Salzburg und KAC jubeln in ICE Hockey League

Der KAC kommt nach den zwei Auftaktniederlagen besser in Fahrt. Auf das 4:0 in Wien ließen die Klagenfurter einen hart erkämpften 4:2-Sieg in Laibach folgen. Matchwinner war Nick Petersen mit zwei Toren. Zunächst glich der Kanadier am Ende des ersten Drittels die Führung der Slowenen aus. Im Mittelabschnitt sorgten Treffer von Paul Postma (21.) und Kapitän Thomas Koch in Unterzahl (26.) für ein zwischenzeitliches 3:1 der Klagenfurter.