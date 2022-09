Mit total frischen Kräften Prater zurückerobern

Ralf Rangnick wird drei Tage nach dem 0:2 die Rotation forcieren, verriet erste Details: „Im Tor wird von Beginn an Heinz Lindner stehen. Zudem wird der eine oder andere in der Startelf aufscheinen, der Donnerstag nicht gespielt hat.“ Er setzt somit auch auf totale Frische, „beispielsweise Kevin Danso“. Welcher im Abwehrzentrum zum Zug kommen wird, vermutlich an der Seite von David Alaba.