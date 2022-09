Tirol-Wahl: Auswirkungen auf die Bundespolitik?

Den Start in den diesjährigen Wahlherbst machen die Landtagswahlen in Tirol am 25. September. Kurz darauf, am 2. Oktober, folgen im Burgenland die Gemeinderatswahlen, bevor es am 9. Oktober mit der Bundespräsidentenwahl zum spannenden Abschluss des Wahljahres kommt. Glauben Sie, die Wahlen in Tirol werden Einfluss haben auf die Bundespolitik? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!