Energiekrise: Kärnten gibt Vollgas mit Biodiesel

Arnoldsteiner Firma exportiert 95 % des Biodiesels

In der Arnoldsteiner Anlage werden aus den Fetten und Ölen mittels Katalysator Biodiesel, Glyzerin sowie Kalidünger gewonnen. „Nebenprodukte können in Biogasanlagen in Energie umgewandelt werden“, erklärt Rudolf im Gespräch mit der „Krone“.