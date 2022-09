Oberösterreicher sind spitze bei Testamenten

Kinder erleben Trauer anders

Jährlich sterben in OÖ rund 14.000 Personen, die von 140 Bestattern begleitet werden. „Der Verlust eines Menschen ist immer schmerzhaft“, sagt Innungsmeister Martin Dobretsberger. Auch Kinder kommen mit dem Tod in Berührung. Wie man Familien in der Trauer unterstützen kann, dazu findet am 27. September (17 Uhr) im Wifi Linz der Vortrag „Kinder trauern anders!“ statt.