Querfeld: „Viele wären gerne in meiner Position“

„Druck ist das falsche Wort“

Als der Ball im Salzburger Netz einschlug, fiel auch dem heftig in der Kritik stehenden Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer ein Stein vom Herzen. Nach dem Achtungserfolg, dem Punktgewinn in der Bullen-Arena, sprachen sich die Spieler für den Coach aus. Der „innere Kreis funktioniere“, so der Tenor, was auch Querfeld bestätigt: „Die Stimmung im Team passt sehr gut. Wir haben im Training trotzdem noch gemeinsam unseren Spaß, wir verstehen uns in der Kabine gut. Es gibt keiner dem anderen die Schuld.“ In den letzten sechs Ligapartien kam er immer zum Einsatz, dreimal sogar über die volle Distanz. Als 18-Jähriger nichts Selbstverständliches, schon gar nicht in Hütteldorf, wo immer ein enormer Druck herrscht. „Druck ist das falsche Wort“, entgegnet Querfeld. „Ich glaube, es gibt extrem viele junge Spieler, die gerne in meiner Position wären. Ich genieße es, die Chance zu bekommen. Und ich versuche, das Vertrauen in jedem Training, in jedem Spiel zurückzuzahlen.“