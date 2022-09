Fast 200 Grindwale nach Massenstrandung verendet

Etwa 200 Grindwale sind an einem Strand an der Westküste Tasmaniens verendet. Nur 35 der etwa 230 Wale, die am Mittwoch auf der zu Australien gehörenden Insel entdeckt worden waren, seien noch am Leben, sagte der Leiter der örtlichen Tierschutzbehörde, Brendon Clark, am Donnerstag. Das Hauptaugenmerk liege nun darauf, diese Tiere zu retten und freizulassen.