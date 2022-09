Der Herr VP-Stadtrat als Dieb und Drogenkonsument

Die Serie „Breaking Bad“ könnte in Sachen krimineller Energie als Vorbild für einen Vöcklabrucker ÖVP-Stadtrat gedient haben. Seine eigene Partei wird Robert Berghammer per Misstrauensantrag am Montag als Stadtrat absetzen, aus der Fraktion wurde er bereits ausgeschlossen. Sein Gemeinderatsmandat darf er aber vorerst behalten.