Bub (10) in Parndorf von Unbekanntem belästigt

Vorfall nach Fußballtraining

„Mein Sohn, er besucht die erste Klasse des Gymnasiums, ist ein begeisterter Sportler. An jenem Abend holte ich ihn gegen 18.30 Uhr vom Fußballtraining ab, damit er nicht allein nach Hause gehen muss“, schildert der Vater gegenüber der „Krone“. Er selbst sei gleich in die Wohnung zurückgekehrt, sein Sohn wollte noch ein, zwei Runden um den Wohnblock joggen. „Von unserem Balkon aus habe ich ihn noch vorbeilaufen gesehen. Kurz darauf stand er völlig aufgelöst vor der Tür und erzählte mir unter Tränen, was vorgefallen war“, sagt der Vater und übergibt das Wort an seinen Sohn, damit dieser den Tathergang mit eigenen Worten wiedergeben könne.