Auf der Suche nach dem richtigen Zuhause

Balou

Der 8-jährige Mischling Balou kam ursprünglich als Fundhund ins Tierheim, es stellte sich dann aber heraus, dass er einfach nicht mehr gewollt wurde. Der Rüde ist aufgeweckt und quirlig, wäre demnach in einem ruhigen Zuhause am besten aufgehoben. Er kommentiert gerne das Geschehen in seiner Umgebung und zeigt sich mit Artgenossen sehr umgänglich. Spaziergänge liebt der Rüde über alles. Aufgrund einer Augenerkrankung musste ihm leider ein Auge entfernt werden. Eine souveräne und hundeerfahrene Familie ohne Kleinkinder wird für den Wirbelwind gesucht.

Tel.: 0 732/24 78 87