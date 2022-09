Wo in Kärnten die Autos langsam am Rückzug sind

„Früher gab es in den Städten weit mehr Autos als am Land, das hat sich gedreht. Mit Gemeindebussen, Sammeltaxis, Rufbussen, Carsharing, guter Nahversorgung und Infrastruktur können Gemeinden viel bewirken“, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Schließlich ist jeder sechste Alltagsweg kürzer als einen Kilometer, die Hälfte kürzer als fünf Kilometer.