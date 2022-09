Brauereien geht langsam die Kohlensäure aus

Kohlensäure wird in der Ernährungsindustrie für Produktions- und Verpackungsprozesse dringend gebraucht. Sie ist auch in der Gastronomie nötig, um Bier und andere Getränke beim Zapfen aus den Fässern zu drücken. Brauereien brauchen sie vor allem, um Tanks, Flaschen und Fässer „vorzuspannen“, damit das Bier beim Füllen nicht mit Luft in Kontakt kommt und beim Abfüllen nicht schäumt. Dass viele Hersteller zurzeit weniger CO2 bekommen, als sie bestellt haben, liegt an der Düngemittelbranche. Gaspreise sind extrem gestiegen, Hersteller von Düngemitteln haben energieintensive Produktion zurückgefahren.