Fuschl gewann Hit, Verlierer-Coach warf fast hin

In keiner Liga im Salzburger Fußball-Unterhaus ist es an der Spitze so kuschelig wie in der 1. Klasse Nord. Gleich drei Teams konnten nach sechs Ligapartien die volle Punkteausbeute vorweisen. In Runde sieben sollte sich das ändern. Im fan.at-Spiel der Runde empfing Eugendorf 1b Leader Fuschl, ein Fleck auf einer bis dato blütenweißen Weste war somit garantiert.