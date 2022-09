Bologna mit Arnautovic und Posch unterliegt Empoli

Bologna hat nach dem 1. Saisonsieg in der Serie A vor einer Woche nicht nachlegen können! Der Klub der beiden Österreicher Marko Arnautovic und Stefan Posch, die beide durchspielten, musste sich am Samstagnachmittag beim Debüt von Trainer Thiago Motta Empoli zu Hause 0:1 geschlagen geben. Für die Gäste war es der 1. volle Erfolg in der italienischen Fußball-Liga in dieser Meisterschaft.