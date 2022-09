Verletzungsdrama um Dortmund-Legende Reus!

Der 33-Jährige knickte in Minute 32 bei einem Zweikampf mit dem rechten Fuß um - und sackte unmittelbar darauf zu Boden. Reus schlug immer wieder die Arme vors schmerzverzerrte Gesicht und wurde nach minutenlanger Behandlungspause per Trage vom Platz gebracht. Eine Teilnahme an der in wenigen Wochen startenden Fußball-Weltmeisterschaft scheint angesichts dessen ungewiss …