Polizisten eilten Einbrecher-Duo über Grenze nach

Auto lag im Straßengraben

Wenig später konnte das Fahrzeug jedoch in einem Straßengraben vorgefunden werden. Die beiden Georgier flüchteten zu Fuß weiter in unbekannte Richtung. Die Suche nach den beiden Männern verlief negativ und wurde gegen 2:15 Uhr beendet. In der Zwischenzeit wurde der Unfall von einer Verkehrsstreife aus Budweis aufgenommen. Außerdem wurde der Wagen gemeinsam mit den tschechischen Kollegen durchsucht. Dabei konnten im Kofferraum diverse Koffer/Taschen mit Kleidung und ein neuer Werkzeugkoffer vorgefunden werden.