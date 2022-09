Salzburg bezwingt Caps ++ KAC-Pleite in Innsbruck

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat die Vienna Capitals im Auftaktschlager der ICE Hockey League am Freitag vor Heimpublikum 2:1 bezwungen! Der Siegtreffer gelang Ex-Caps-Spieler Peter Schneider 14 Sekunden vor Schluss. Rekordmeister KAC stolperte mit einem 2:5 in Innsbruck in die neue Saison. Der VSV unterlag Linz auswärts 1:2. Die Pioneers Vorarlberg verloren in Bozen 0:3. Der zweite Liga-Neuling Asiago feierte hingegen einen 3:2-Erfolg bei den Graz99ers.