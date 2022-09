Kasachstans Hauptstadt bekommt ihren alten Namen

Seit März 2019 heißt sie Nur-Sultan, zu Ehren des damals zurückgetretenen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der fast drei Jahrzehnte an der Macht war. In der Metropole im Norden des Landes leben mehr als eine Million Menschen. Nasarbajew ließ die Stadt mit futuristischen Gebäuden nach dem Vorbild der Golfstaaten aufbauen. 1998 wurde sie Astana getauft, kasachisch für Hauptstadt. Zu Sowjetzeiten lag das Machtzentrum der rohstoffreichen Republik noch in Almaty (Alma-Ata), der bevölkerungsreichsten Stadt Kasachstans.