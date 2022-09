Attacke auf Mitspielerin: Ex-PSG-Star festgenommen

Die frühere PSG-Spielerin Aminata Diallo ist gut ein Dreivierteljahr nach einem brutalen Angriff auf ihre damalige Teamkollegin Kheira Hamraoui erneut festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Versailles der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte, kam sie in Polizeigewahrsam und soll am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.