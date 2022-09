Fußgänger musste sich mit Sprung vor Raser retten

Todesfahrt am Ring, Frau starb

Erst vor wenigen Tagen war eine 48-jährige Frau am Wiener Ring ums Leben gekommen. Ihr Wagen war von einem weiteren Auto gerammt worden, nachdem dessen Lenker bei Rotlicht über die Kreuzung gefahren war. Der in Belgien wohnhafte Syrer durfte mittlerweile Österreich verlassen. Ermittelt wird gegen ihn weiterhin - wegen grob fahrlässiger Tötung.