„Uns hilft niemand im Kampf gegen die Taliban“

Ahmad Massoud ist der prominenteste Widerstandskämpfer gegen die Taliban in Afghanistan. Aus Sicherheitsgründen ist er permanent in Bewegung. Anlässlich der Afghanistan-Konferenz in Wien traf die „Krone“ ihn zum Interview im Grand Hotel. Der 33-Jährige sprach über mangelnde Hilfe aus dem Ausland, das Vermächtnis seines Vaters und den Wunsch, wieder afghanische Luft zu atmen.