Prinzessin Kate gesteht einer Frau: „Weine gleich“

Die Prinzessin von Wales hat bei einem Auftritt in Sandringham einer Frau gestanden, dass sie gleich weinen werde, wenn sie noch mehr Trauerkarten lese. Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William war sie am Donnerstag nach Norfolk gereist, um vor dem Weihnachtssitz der Royals die Tausenden Blumengrüße an die verstorbene Monarchin zu betrachten.