Prinzessin Kate trug Lady Dianas Ohrringe

Am Mittwochnachmittag wurde der Sarg von Queen Elizabeth in einer feierlichen Prozession vom Buckingham-Palast zur Westminster Hall gebracht. Während ihr Ehemann Prinz William mit seinem Vater, König Charles III., und seinem Bruder Prinz Harry hinter dem Sarg herschritt, folgte Prinzessin Kate in der Limousine dem Trauerzug. Der Look der Prinzessin von Wales war sehr elegant.