Dornbirns Löwen-Rudel ist auf einem gutem Weg

Am Samstag bestreiten die Löwen ihren nächsten Test, in Zürich, bei den Wildcats. Dann stehen die Cup-Spiele an, ehe am zweiten Oktoberwochenende die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga startet. „Wir wollen auch im Cup aufzeigen, aber das sehe ich eher noch als Vorbereitung“, erklärt Tsirogiannis, „ich hoffe, dass wir auch in Zukunft ohne größere Verletzungen bleiben. Dann werden wir in dieser Saison viele Fortschritte sehen.“