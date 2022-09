Sensationell! Auch Barack Obama ist Sturm-Fan

Hat er Sturm am Donnerstagabend in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam die Daumen gedrückt? Irgendwo in den Staaten gar das Spiel verfolgt? Das wissen wir nicht - was wir jedoch wissen: Barack Obama folgt Sturm auf Twitter. Eine Sensation, die sich gewaschen hat! Was hat der ehemalige Präsident der USA, der bekanntermaßen ein großer Sport-Fan ist, mit den Schwarzen aus Graz am Hut?