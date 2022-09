Zollterminal: Enge Kooperation mit Triester Hafen

Der erste Testzug soll noch heuer in Fürnitz abgewickelt werden. Der Start des Terminals soll Anfang 2023 erfolgen. Die vorhandene Infrastruktur am Standort reiche für die zusätzliche Abwicklung der Züge aus. Mit dem zu erwartenden Anstieg des Güterverkehrs werden weitere Lärmschutzmaßnahmen an den Bestandsstrecken gesetzt werden, so Schuschnig.