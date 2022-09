Sommerlicher Infektionsrückgang ist zu Ende

Dieser dürfte im Vergleich demnach nahezu unverändert bleiben, wobei laut dem Konsortium in einzelnen Bundesländern leichte Trends nach oben oder unten prognostiziert werden. Auf den Normalstationen seien am 28. September österreichweit 586 bis 1161 belegte Betten zu erwarten, mit einem Mittelwert von 825 Betten. Am Dienstag waren zuletzt 879 Infizierte in Spitalsbehandlung.