Schutzengel stoppte Absturz in Gletscherspalte

Zeugen beobachteten Absturz

Dahinter gehende Deutsche hatten den Unfall gesehen, die Tschechen aus den Augen verloren. Sie waren sich sicher, dass diese in die Spalte gestürzt waren und setzten sie einen Notruf ab. Die Bergrettung Ramsau am Dachstein, der Notarzthubschrauber „Christophorus 14“ und der Polizeihubschrauber „Libelle Salzburg“ wurden in Marsch gesetzt, um die Opfer zu bergen. Doch diese waren zum Glück unverletzt und wurden per Tau vom Helikopter aufgenommen und ins Tal geflogen. Die deutsche Gruppe wurde von der Bergrettung auf den präparierten Gletscherweg zurückgebracht.