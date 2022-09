Zehn Millionen Euro! Mega-Strafe für NBA-Zampano

Die National Basketball Association hat Robert Sarver, Besitzer der Phoenix Suns, nach rassistischen und frauenfeindlichen Aussagen für ein Jahr suspendiert. Zusätzlich wurde der Club-Eigentümer mit einer Geldbuße von zehn Millionen US-Dollar (rund zehn Millionen Euro) bestraft. Eine von der NBA am Dienstag veröffentlichte Untersuchung sah es als erwiesen an, dass der 60-jährige Geschäftsmann am „Fehlverhalten am Arbeitsplatz und organisatorischen Defiziten“ beteiligt war.