Wegen Stromverbrauch verbietet HBLA Handyladen

Die Preise in vielen Bereichen steigen, und das hat auch Auswirkungen auf die Schulen. So rechnen laut einer Umfrage im Auftrag der Arbeiterkammer Wien 22 Prozent der Familien mit Kindern in Ganztagsbetreuung mit kräftigen Preissteigerungen. Die „Krone“ hat sich umgehört, wie die Schulen in Oberösterreich auf die steigenden Energiekosten reagieren. Aktuell sind es vor allem jene Einrichtungen, die Schulgeld einheben, die sich Gedanken machen.