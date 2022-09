Szene reagiert auf Krise: Preisdeckel im Bordell

„Sämtliche Rotlichtbetriebe in Wien kämpfen seit Corona mit bis zu 50 Prozent an Verlusten. Und die Situation wird jetzt nicht besser.“ Also führen die Geschäftspartner bei ihrem neuen Bordellprojekt, dem „jezzABER amüsierCLUB“ in der Donaustadt ab dieser Woche Freitag eine Preisdeckelung ein. Mit einer Eintritts-Flatrate ab 69 Euro.