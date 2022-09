Wie privat können wir uns im Internet zeigen?

Den Schritt an die Öffentlichkeit bereut sie nicht – genauso wenig wie Elvira Rumetshofer (29). Die gebürtige Linzerin lebt heute in Wien und motiviert ihre stetig wachsende Community als „thepilatesbabe“ zum gesunden Lebensstil: „Ich liebe es, Menschen zu inspirieren und bin immer wieder erstaunt über all die Möglichkeiten und Jobs, die sich dadurch auftun. Aber ich bin mir natürlich auch meiner Vorbildfunktion bewusst und nehme sie ernst.“