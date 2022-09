Neues Schuljahr auch im Westen und Süden gestartet

Das neue Schuljahr hat nun auch für rund 640.000 Kinder und Jugendliche in Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg begonnen, während ihre Mitstreiter in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bereits die erste Woche hinter sich gebracht haben. Ihren ersten Schultag am Montag bestreiten im Westen und Süden Österreichs 53.000 Taferlklassler. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 30. Juni 2023 und in den anderen Bundesländern bis 7. Juli.