Kein Platz im Pflegeheim: „Das ist heute Alltag!“

Im Sozialverein Thaur geht den Mitgliedern die Arbeit nicht aus. Im Gegenteil! „Die Zahl der Anfragen steigt stark“, bestätigt Obmann Romed Giner. Zum Großteil geht es ums Thema Pflege und Betreuung im Alter. „Es fehlt an Heimplätzen und an Unterstützung daheim“, sagt Giner. Alltäglich sei man mittlerweile mit der Situation konfrontiert, dass Heime trotz vorhandener Betten Senioren nicht nehmen können. „Es fehlt schlicht an Personal“, kann Giner nur bestätigen, was Vertreter der Berufsgruppe seit Jahren vorausgesagt haben.