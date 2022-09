Vom Trickfilm zum Musical: So wird „Anastasia“

Wer kennt noch den rührenden Zeichentrickfilm „Anastasia“? Am Linzer Musiktheater feierte nun die Musical-Version davon eine große Premiere vor rund tausend Zuschauern. Es ist das aufwändigste Stück der ganzen Saison - ob es sich lohnt, hinzugehen, lesen Sie hier in unserer „Krone“-Kritik. Plus: die schönsten Fotos vom Eröffnungsabend!