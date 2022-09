14 Drogenlenker wurden aus dem Verkehr gezogen

14 Suchtgiftlenker, 3 Alkolenker und 2 Lenker ohne Lenkberechtigung das war die „Ausbeute“ einer Schwerpunktkontrolle der Landesverkehrsabteilung OÖ in der Nacht auf Sonntag in Ostermiething. Anzeigen an die BH Braunau und die Führerscheine, jener, die einen besessen hatten, sind nun auch weg.